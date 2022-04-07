После пыток российских военных на Украине началось расследование

СКР возбудил дело по факту бесчеловечного обращения с российскими пленными на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследованием занялись военные следователи. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

В основу дела легли показания рядового Е., чьи данные не разглашаются в интересах следствия, который подвергался пыткам в плену. Он с 2016 года служит по контракту в должности радиста. 2 марта 2022 года рядовой с сослуживцами принял бой, в ходе которого был ранен и захвачен украинскими военнослужащими. В плену российского военнослужащего неоднократно избивали и угрожали убийством. На протяжении месяца его допрашивали украинские военнослужащие и люди в штатском с масками на голове, которые снимали происходящее на видео. Если ответы рядового их не устраивали, то камера выключалась, а россиянина били, приставляли к виску пистолет, заставляли учить гимн Украины.

1 апреля 2022 года состоялся обмен пленными, в ходе которого пленный был передан российскому командованию. В настоящее время он находится на лечении в больнице. Ему назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие намерено установить причастных к совершению преступления.

Рядовой также рассказал, что в плену слышал, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву Z. Также пыткам подверглись граждане Украины, которых украинские силовики называли предателями.