В России оценили последствия антикризисного закона о стройках

«Гринпис» раскритиковал инициативу по строительству на охраняемых природных территориях

Законопроект, разрешающий строительство на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) без предварительной экологической экспертизы, может негативно повлиять на природу. Критическую оценку «антикризисной» инициативе дали в российском отделении «Гринпис».

Законопроект Госдума приняла в первом чтении 6 апреля. В случае полного одобрения меры строители смогут использовать ООПТ для создания любой инфраструктуры, в том числе местного значения. Список разрешенных для постройки на ООПТ объектов будет неограничен.

В «Гринпис» заявили, что попытка улучшить экономику страны таким образом может привести к экологическому кризису. Организация предупредила об угрозе разрушения первозданных ландшафтов, загрязнения природы промышленными отходами и нефтепродуктами, а также гибели животных и растений. Экологи призвали отказаться от идеи сокращения площади ООПТ и скорректировать законопроект так, чтобы избежать уничтожения природных территорий.

В январе российское отделение «Гринпис» раскритиковало климатические предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В организации заявили, что часть идей может усилить отставание страны в вопросе декарбонизации и сдерживания глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия. Экологи выразили сомнения по поводу предложения отказаться от платы за углерод и зачесть акцизы в качестве платы за сжигание топлива на основе углерода. Они также отметили, что РСПП ставит на способность лесов поглощать парниковые газы, однако из-за многочисленных пожаров массивы сами становятся источниками выбросов.

