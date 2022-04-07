В России оценили последствия антикризисного закона о стройках

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«Гринпис» раскритиковал инициативу по строительству на охраняемых природных территориях

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Законопроект, разрешающий строительство на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) без предварительной экологической экспертизы, может негативно повлиять на природу. Критическую оценку «антикризисной» инициативе дали в российском отделении «Гринпис».

Законопроект Госдума приняла в первом чтении 6 апреля. В случае полного одобрения меры строители смогут использовать ООПТ для создания любой инфраструктуры, в том числе местного значения. Список разрешенных для постройки на ООПТ объектов будет неограничен.

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В «Гринпис» заявили, что попытка улучшить экономику страны таким образом может привести к экологическому кризису. Организация предупредила об угрозе разрушения первозданных ландшафтов, загрязнения природы промышленными отходами и нефтепродуктами, а также гибели животных и растений. Экологи призвали отказаться от идеи сокращения площади ООПТ и скорректировать законопроект так, чтобы избежать уничтожения природных территорий.

В январе российское отделение «Гринпис» раскритиковало климатические предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В организации заявили, что часть идей может усилить отставание страны в вопросе декарбонизации и сдерживания глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия. Экологи выразили сомнения по поводу предложения отказаться от платы за углерод и зачесть акцизы в качестве платы за сжигание топлива на основе углерода. Они также отметили, что РСПП ставит на способность лесов поглощать парниковые газы, однако из-за многочисленных пожаров массивы сами становятся источниками выбросов.

Александра Качан
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