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Генпрокурора захотели наделить правом отзыва лицензий у печатных СМИ

В ГД внесли законопроект, наделяющий Генпрокуратуру правом отзыва лицензий у печатных СМИ

Фото: Russian State Duma / Reuters

Группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым внесла законопроект, наделяющий Генпрокуратуру правом внесудебного отзыва лицензий у печатных СМИ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что под действие закона подпадут российские СМИ в случае распространения «недостоверной информации». В частности, подобные сведения могут относиться к мерам, принимаемым для обеспечения безопасности населения и территорий, оскорблять общественную нравственность, выражать неуважение к государству и его органам, дискредитировать использование вооруженных сил РФ, содержать призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

По мнению авторов законопроекта, данный проект отвечает условиям информационной войны. Они подчеркнули, что у медиа сохранится возможность обжаловать блокировку. В то же время эксперты опасаются, что принятые во время проведения спецоперации акты останутся действующими и по ее завершения.

О том, что комиссия Госдумы разработала проект о зеркальном ответе на действия стран, притесняющих или запрещающих российские СМИ, стало известно 5 апреля. По словам председателя комиссии Василия Пискарева, предлагаемая поправка предоставляет генеральному прокурору России право оперативно принимать решение о запрете или ограничении деятельности в РФ СМИ страны, которая проявила недружественные действия по отношению к российским изданиям.

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Ксения Назарова
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