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Россиянам назвали оптимальную для здоровья регулярность секса

Сексолог Айриянц сообщила, что регулярность половой жизни в мире идет на спад

Фото: Erik Lucatero / Unsplash

Психиатр-сексолог Ирина Айриянц назвала оптимальную для здоровья регулярность секса для россиян. Ее слова приводит издание News.ru.

По словам врача, регулярность половой жизни в мире сейчас идет на спад — это называется сексуальной рецессией. Однако так происходит не у всех. «Условно все люди делятся на сильную, среднюю и слабую половую конституцию. И вот потребность в количестве секса в зависимости от нее будет варьироваться: для кого-то нужен ежедневный секс, для кого-то один-два раза в год — таких мало», — привела пример крайностей сексолог.

На сексуальное желание у женщин, уточняет Айриянц, сильно влияет гормональный цикл, при этом норма — два-три половых акта в неделю. Если потребности в сексе у человека выше, он прибегает к самоудовлетворению, которое врач не приравнивает к полноценному половому контакту.

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«Тут присоединяется мастурбация, даже если есть регулярная половая жизнь. Но в норме мастурбация не может заменить ни физической, ни эмоциональной составляющей полового акта», — объяснила сексолог. Норма в два-три раза в неделю, уточнила она, была зафиксирована еще лет 30–40 назад.

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Александра Лисица
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