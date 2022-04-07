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Международные резервы России выросли на 2 миллиарда долларов за неделю

ЦБ: Международные резервы России выросли до 606,5 миллиарда долларов

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Международные резервы России к 1 апреля увеличились на 2,1 миллиарда долларов за неделю до объема в 606,5 миллиарда, сообщил Банк России. Информация опубликована на сайте ЦБ.

Речь идет о приросте в 0,3 процента, уточняется в публикации. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

Из прежних данных Банка России следует, что по состоянию на 18 февраля резервы составляли 643,2 миллиарда. ЦБ объявлял, что к 25 марта они достигали 604,4 миллиарда долларов США.

Факторами сокращения Банк России назвал валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютную переоценку активов. В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского Центробанка, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

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Платон Щукин
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