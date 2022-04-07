В Москве проведут усиленный рейд среди водителей каршеринга

Госавтоинспекция Москвы с 7 по 9 апреля проведет рейд среди водителей каршеринга

С 7 по 9 апреля в Москве проведут рейд, направленный на повышение уровня безопасности дорожного движения среди водителей каршеринга. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в столице за три месяца 2022 года в ДТП с участием каршеринга погибли пять человек, 83 пострадали.

За указанный период сотрудники полиции пресекли более 30 тысяч правонарушений, которые допустили автомобилисты, взявшие машины в аренду.

Профилактический рейд организован для безопасности дорожного движения, пояснили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев призвал отменить штрафы для водителей за мелкие нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Он подчеркнул, что разрабатывает законопроект амнистии в отношении россиян, совершивших административные правонарушения в области ПДД. Сухарев считает эту меру необходимой, обоснованной и уместной.

Законопроект предлагает освободить граждан от административной ответственности за совершение мелких нарушений, которые не представляют большую общественную опасность. Ряд этих случаев перечислен в главе 12 КоАП России.