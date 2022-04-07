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Москалькова рассказала о положении задержанных на Украине работников «Росатома»

Омбудсмен Москалькова: задержанным на Украине работникам «Росатома» не дают звонить родным

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Работникам предприятия «Росатом», задержанным на Украине, не дают звонить родным. Об их положении рассказала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

Омбудсмен уточнила, что технические возможности позволяют организовать разговор с родственниками.

«То, что они были сняты не только с обмена, но и лишены возможности пообщаться со своими родными и близкими, конечно, меня беспокоит», — отметила Москалькова.

По данным Следственного комитета России (СКР), четверо сотрудников «Росатома» были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактом. Они не могут покинуть Украину с 23 февраля.

Ранее Москалькова рассказала, что находится в постоянном диалоге с Украиной насчет возможности обмена гражданскими и военнопленными. Она отметила, что украинская сторона выражает неготовность к обмену офицерами.

5 апреля омбудсмен сообщала о последнем успешном обмене пленными между Россией и Украиной. По словам Москальковой, он прошел по формуле 86 на 86.

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Константин Лысяков
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