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Москалькова рассказала о ситуации с пленными на Украине

Омбудсмен Москалькова сообщила о постоянных переговорах по обмену пленными с Украиной

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о ситуации с гражданскими и военными пленными на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Омбудсмен заявила, что находится в постоянных переговорах с украинской стороной насчет возможности обмена гражданскими пленными. Она отметила, что диалог происходит, как правило, в присутствии военных.

«В общении с разным уровнем военных из разных подразделений я слышу в том числе и с украинской стороны, что российские военнослужащие готовы к переговорам разного уровня по обмену», — рассказала Москалькова.

Она отметила, что Украина, в свою очередь, выражает неготовность к обмену офицерами.

О последнем успешном обмене пленными между Россией и Украиной стало известно 5 апреля. По словам Москальковой, он прошел по формуле 86 на 86 человек.

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Константин Лысяков
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