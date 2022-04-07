В РЖД нашли способ снизить стоимость билетов

В РЖД планируют закрепить понятие «туристический поезд» для понижения стоимости билетов

В Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) нашли способ снизить стоимость билета и сделать туристические железнодорожные маршруты более доступными для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы РЖД Дмитрия Пегова.

Для этого холдинг планирует законодательно закрепить понятия «туристическая перевозка» и «туристический поезд». Специалист пояснил, что в настоящее время перевозки рассматриваются как простые пассажироперевозки с продолжительными стоянками, что повышает стоимость таких маршрутов из-за длительной аренды вагонов и, соответственно, отражается на стоимости билетов.

По его мнению, государство должно оказывать поддержку внутреннему железнодорожному туризму и делать его более доступным для отечественных путешественников.

Ранее Москву назвали самым популярным городом для путешествий на поезде в апреле. Так, наибольшим спросом пользуются поездки в столицу из регионов, на нее приходится около 25 процентов от всех бронирований. На втором месте разместился Санкт-Петербург, куда оформлено 12 процентов билетов от общего объема продаж.