Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В РЖД нашли способ снизить стоимость билетов

В РЖД планируют закрепить понятие «туристический поезд» для понижения стоимости билетов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) нашли способ снизить стоимость билета и сделать туристические железнодорожные маршруты более доступными для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы РЖД Дмитрия Пегова.

Для этого холдинг планирует законодательно закрепить понятия «туристическая перевозка» и «туристический поезд». Специалист пояснил, что в настоящее время перевозки рассматриваются как простые пассажироперевозки с продолжительными стоянками, что повышает стоимость таких маршрутов из-за длительной аренды вагонов и, соответственно, отражается на стоимости билетов.

Материалы по теме:
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня
Золотой вагон Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Золотой вагонЧто заставляет богачей сменить самолет на поезд
2 мая

По его мнению, государство должно оказывать поддержку внутреннему железнодорожному туризму и делать его более доступным для отечественных путешественников.

Ранее Москву назвали самым популярным городом для путешествий на поезде в апреле. Так, наибольшим спросом пользуются поездки в столицу из регионов, на нее приходится около 25 процентов от всех бронирований. На втором месте разместился Санкт-Петербург, куда оформлено 12 процентов билетов от общего объема продаж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Украину уличили в отходе от сделанных в Стамбуле предложений
Производитель Pepsi придумал способ остаться в России
Умер легендарный актер кино боевых искусств Ван Юй
Шеф-повар заставила вилки и ложки сиять с помощью фольги
Мэр Днепра призвал местных жителей уезжать из города
App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России
Лавров обвинил США в принуждении Зеленского к боевым действиям
Россия и ЕС выразили готовность помочь Армении и Азербайджану определить границы
Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте
Названы самые опасные подводные лодки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.