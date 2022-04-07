Тело пропавшего на Кубани школьника нашли в яме с водой

Пропавшего накануне на Кубани школьника нашли мертвым в яме с водой

Тело школьника, который пропал 6 апреля на Кубани, нашли в яме с водой. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 7 апреля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Краснодарскому краю.

По данным СКР, родители заявили о пропаже восьмилетнего мальчика накануне вечером: он гулял во дворе своего дома в Каневской станице, но в какой-то момент ушел в неизвестном направлении. После сообщения об этом правоохранители начали масштабные поиски, в которых приняли участие более 500 человек — полицейские, волонтеры и местные жители.

В ходе отработки камер видеонаблюдения следователи определили направление, в котором ушел ребенок. Позже его тело без признаков жизни нашли в яме, заполненной водой, на одном из частных земельных участков.

В настоящее время ведется комплекс различных следственных действий, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точные время и причину смерти. Расследование этой смерти стоит на особом контроле у руководства краевого СКР.