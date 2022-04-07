Мужчина принял опасную болезнь за простуду и потерял ногу

New York Post: детский тренер из Великобритании счел недомогание простудой и потерял ногу

Житель Великобритании принял симптомы смертельно опасной болезни за простуду. В результате он попал в больницу и лишился ноги, сообщает New York Post.

31-летний тренер детской футбольной команды Джо Форд рассказал, что все началось в 2019 году: однажды он почувствовал что-то похожее на простуду, счел, что все пройдет само, и не стал обращаться к врачу. Однако вскоре к прочим симптомам добавилась сильная боль в животе. Поскольку дискомфорт усиливался, Форд отправился в больницу.

Как вспоминает британец, он беседовал с врачом, а потом неожиданно потерял сознание и упал на пол. Медики привели мужчину в чувство и начали обследование, в ходе которого у него диагностировали сепсис. Несмотря на множество анализов, врачам так и не удалось выяснить причину заражения.

Чтобы спасти пациента, его ввели в медикаментозную кому почти на месяц. «Врачи сказали моим родителям, что у меня десятипроцентный шанс выжить и что им следует начать готовить похороны, потому что они действительно не думали, что я выживу», — поделился Форд.

Когда мужчина очнулся, он был полностью парализован. Спустя некоторое время ему ампутировали правую ногу. Форд начал длительную реабилитацию, которая продолжается до сих пор. С тех пор британец пережил еще один удар — его отец умер от рака.

Форд признался, что понятия не имел о том, что такое сепсис, и теперь одна из целей его жизни — повысить осведомленность об этом опасном и агрессивном заболевании.

Ранее сообщалось, что в Массачусетсе, США, студент доел обед за соседом, попал в больницу и лишился ног до колен. В ходе осмотра выяснилось, что он страдает от агрессивной бактериальной инфекции, из-за которой у него отказали почки и начала сворачиваться кровь.