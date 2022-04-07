Посол Украины в Германии остался недоволен заморозкой «Северного потока-2»

Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что заморозки «Северного потока-2» недостаточно

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал слова германских политиков о том, что решение запустить газопровод «Северный поток-2» было ошибкой. По мнению дипломата, сожалений недостаточно, и властям ФРГ следует принять более жесткие меры. Его слова прозвучали в интервью изданию Zeit.

4 апреля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибочную политику по отношению к России. Он высказал недовольство в связи с тем, что до последнего поддерживал проект «Северный поток-2». Комментируя эти слова, Мельник заявил: извинений недостаточно.

Отвечая на вопрос Zeit о том, почему он остался недоволен такой реакцией президента ФРГ, Мельник подчеркнул, что история с «Северным потоком-2» и противостоянием России в целом бесконечна.

Ранее Мельник также заявил, что у Германии слишком много заинтересованности в поддержании отношений с Россией, особенно учитывая ее зависимость от поставок российского газа.