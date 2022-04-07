Политолог Екатерина Шульман объяснила небесполезность скандального имиджа Жириновского

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, умерший 6 апреля, при жизни занимался «публичной артикуляцией» того, о чем обычно молчали другие политики, считает политолог Екатерина Шульман. Так она ответила на вопрос «Ленты.ру» о скандальном имидже лидера либерал-демократов.

«Публичная артикуляция того, что другие политики не желают или не могут себе позволить — небесполезная деятельность. Она позволяет наблюдателям увидеть, что происходит в недрах общественного мнения, а также влияет на саму политическую систему, делая подразумеваемое публичным. Жириновский во многом был таким артикулятором, выразителем», — объяснила Шульман.

По ее мнению, другой вопрос — насколько полезно, когда с высоких трибун звучат подобные радикальные речи.

Как мы видим, этот радикализм, который в момент произнесения воспринимается просто как предвыборная риторика или средство привлечения внимания, проникает в саму ткань публичного пространства и становится чем-то допустимым, а потом и превращается в мейнстрим. Дело не в произнесении как таковом, а в декорациях, что называется, "с высоких трибун" Екатерина Шульман политолог

ЛДПР без Жириновского

«Выживет ли ЛДПР без Жириновского? Пусть сейчас это звучит несколько дико, но в целом наша политическая система достаточно консервативна, — пояснила политолог. — Большинство людей занимают свои позиции очень давно, и только совсем уж чрезвычайные события способны их оттуда изгнать. Как сказал Гоголь, "скорее место затрещит и прогнется, а они уж не слетят"».

Она напомнила, что ЛДПР — это партия с регистрацией в Минюсте, сетью региональных отделений и с представительством как на федеральном парламентском уровне, так и в региональных парламентах, что можно назвать бесценным активом, которым никто не будет разбрасываться. При этом что будет происходить в партии, по мнению политолога, вопрос второй.

«Наследство завидное, есть за что побороться. В общем, не вижу смысла для федерального политического менеджмента от него избавляться. Трудность возникнет при замещении лидера, поскольку партийный успех во многом строился на личности Жириновского и на его политических умениях. Думаю, парламентские выборы в сентябре 2021 года были его почти индивидуальной кампанией. Остальные члены партии не так известны и не так заметны. Но известность и заметность — дело наживное», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Электорат вечного кандидата

По словам Шульман, на протяжении всей своей почти 30-летней истории ЛДПР была партией, которая успешно собирала протестный электорат — за нее голосовали «недовольные, не вполне понимающие, чем именно они недовольны».

Однако на последних парламентских выборах было заметно, что многие люди, желавшие проголосовать не за партию власти, ушли от ЛДПР к КПРФ. Особенно явно картина вырисовывалась в Сибири и на Дальнем Востоке. По мере подсчета голосов от востока к западу страны можно было проследить, как бывшие регионы ЛДПР становились частью "красного пояса" Екатерина Шульман политолог

Политолог также считает, что постоянное участие Жириновского в президентских выборах не указывает на то, что он когда-либо всерьез пытался в них выиграть. По ее словам, это была одна из мер по поддержанию личного бренда.

«Иногда участвуют просто ради участия. Скажем, некоторые американские наблюдатели считали, что Дональд Трамп пошел на выборы 2016 года не с целью стать президентом, а чтобы повысить узнаваемость своего семейного бренда. Вышло, однако, иначе», — сказала она.

О смерти лидера ЛДПР 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Жириновский скончался после продолжительной в возрасте 75 лет. Прощание с политиков должно пройти в Колонном зале Дома Союзов в Москве, он будет похоронен на Троекуровском кладбище.