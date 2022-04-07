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Россиянка пришла в травмпункт со сломанной ногой и сломала руку

Пенсионерка из Свердловской области пришла в травмпункт со сломанной ногой и сломала руку

Фото: Shutterstock

Жительница Свердловской области сломала руку во время посещения травмпункта, куда она пришла сделать рентген сломанной ноги. Об этом сообщает портал ЕАН со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Центральной городской больнице № 2 имени Миславского в Екатеринбурге. В надзорном ведомстве рассказали, что пожилая россиянка нуждалась в сопровождении: из-за сломанной ноги она не могла самостоятельно пройти медицинскую процедуру. Однако работники больницы не разрешили дочери пациентки зайти с ней в кабинет рентгена. В итоге женщине пришлось прыгать на одной ноге. Она потеряла равновесие, упала и сломала запястье.

Прокуратура установила, что в инциденте косвенно виновны сотрудники больницы. Медучреждение обязали предоставлять малоподвижным пациентам кресла-коляски. О судебных претензиях пострадавшей к больнице не сообщается.

Ранее стало известно, что 11-летнему ребенку из Ростовской области ампутировали руку из-за врачебной ошибки. Мальчик сломал руку, врач центральной больницы Зерноградского района наложил ему гипс на открытый перелом и отправил домой. Позже ребенок явился в больницу с жалобой на сильные боли в руке, но врачи заявили, что так и должно быть.

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Валерий Розенберг
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