Россиянка пришла в травмпункт со сломанной ногой и сломала руку

Пенсионерка из Свердловской области пришла в травмпункт со сломанной ногой и сломала руку

Жительница Свердловской области сломала руку во время посещения травмпункта, куда она пришла сделать рентген сломанной ноги. Об этом сообщает портал ЕАН со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Центральной городской больнице № 2 имени Миславского в Екатеринбурге. В надзорном ведомстве рассказали, что пожилая россиянка нуждалась в сопровождении: из-за сломанной ноги она не могла самостоятельно пройти медицинскую процедуру. Однако работники больницы не разрешили дочери пациентки зайти с ней в кабинет рентгена. В итоге женщине пришлось прыгать на одной ноге. Она потеряла равновесие, упала и сломала запястье.

Прокуратура установила, что в инциденте косвенно виновны сотрудники больницы. Медучреждение обязали предоставлять малоподвижным пациентам кресла-коляски. О судебных претензиях пострадавшей к больнице не сообщается.

Ранее стало известно, что 11-летнему ребенку из Ростовской области ампутировали руку из-за врачебной ошибки. Мальчик сломал руку, врач центральной больницы Зерноградского района наложил ему гипс на открытый перелом и отправил домой. Позже ребенок явился в больницу с жалобой на сильные боли в руке, но врачи заявили, что так и должно быть.