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Россиян предупредили об опасностях весеннего солнца

Дерматовенеролог Анохина призвала пользоваться защитным кремом от солнца с весны до осени

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Врач-дерматовенеролог Людмила Анохина перед потеплением предупредила россиян об опасностях весеннего солнца. Ее рекомендации публикует РИА Новости.

По словам специалиста, весеннее неактивное солнце не вызовет ожог кожи, но любое количество ультрафиолета опасно. Если параллельно посещать солярий, последствия прогулки в солнечный день могут быть еще более серьезными. «Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи», — говорит специалист.

Врач назвала период, когда нужно пользоваться защитным кремом от солнца: защищать все открытые участки тела она призывает с начала весны и до середины осени, даже в пасмурные дни. Средства для ухода за кожей, по словам Анохиной, должны содержать уровень SPF от 0 до 50. Чем светлее кожа, объясняет эксперт, тем выше фактор защиты должен быть у крема.

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Наносить крем от солнца, добавила врач, нужно за полчаса до выхода из дома.

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Александра Лисица
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