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В России нашли способ облегчить вылет за границу

В аэропорту Сочи внедрят технологии трансфера багажа для полетов за границу

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Аэропорт Сочи, который стал международным хабом для полетов за рубеж, готовится к обслуживанию транзитных пассажиров. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, количество трансферных пассажиров, которые летают через Сочи в Каир, Анталью и Стамбул, достигает 40-50 процентов. При этом в аэропорту нет возможности для транзита с багажом — путешественники должны забирать чемоданы после прилета и повторно проходить с ними регистрацию.

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Отмечается, что в Сочи уже нашли способ облегчить полеты за границу. Для этого в течение двух недель планируется внедрить систему транзита багажа, которая была разработана к Олимпиаде 2014 года.

«Раньше в технологии трансфера багажа не было необходимости. Сейчас такой запрос у рынка есть. Да, сейчас пассажирам нужно получать багаж и проходить регистрацию, но так будет совсем недолго», — рассказал представитель авиагавани.

Ранее в марте авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. Перевозчик открыл продажу по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан. Все перелеты будут выполняться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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Мария Гейн
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