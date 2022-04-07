Кремль заявил о множестве свидетелей событий в Мариуполе и Буче

Песков заявил, что в России есть много свидетелей событий в Мариуполе и Буче

У России есть множество свидетелей событий, которые происходили в Мариуполе и Буче. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, очевидцы событий говорили об ужасных действиях со стороны националистических батальонов на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

3 апреля киевские власти, а также зарубежные СМИ распространили информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. На опубликованных кадрах были видны трупы людей.