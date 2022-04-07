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Кремль заявил о множестве свидетелей событий в Мариуполе и Буче

Песков заявил, что в России есть много свидетелей событий в Мариуполе и Буче

Фото: Алексей Никольский / Reuters

У России есть множество свидетелей событий, которые происходили в Мариуполе и Буче. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, очевидцы событий говорили об ужасных действиях со стороны националистических батальонов на Украине.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

3 апреля киевские власти, а также зарубежные СМИ распространили информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. На опубликованных кадрах были видны трупы людей.

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Никита Абрамов
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