В СЖР оценили закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ

В СЖР заявили, что закон об ответе на притеснения российских СМИ требует доработки

Закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ требует доработки, заявили в Союзе журналистов России (СЖР). Об этом сообщает ТАСС.

По мнению секретаря СЖР Михаила Федотова, законопроект требует более тщательной проработки и обсуждения с журналистским сообществом.

Комиссия по правам человека в информационной сфере, в состав которой входит председатель СЖР Владимир Соловьев, выступила с критикой отдельных положений законопроекта. «Многие предложения этого законопроекта избыточны и копируют действующее законодательство», — оценили закон в СЖР.

СЖР отправил в Госдуму отзыв на законопроект, в котором отмечается, что расширение полномочий Генпрокуратуры в части признания недействительной регистрации тех или иных СМИ противоречит самому закону «О средствах массовой информации».

«Согласно статье 16, деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску регистрирующего органа, с учетом игнорирования неоднократных предупреждений регистрирующего органа», — говорится в отзыве СЖР.

«Также данное положение противоречит основам демократического государства, в котором суд является надежной защитой прав и свобод человека», — подчеркнули в организации и добавили, что ограничение свободы слова возможно только при объявлении чрезвычайного или военного положения в стране.

При этом норма проекта, предусматривающая зеркальный ответ на притеснения в отношении российских СМИ за рубежом, является обоснованной и необходимой мерой в реалиях сегодняшней геополитической обстановки, отмечается в отзыве СЖР.

О том, что Госдума рассмотрит законопроект о зеркальном ответе на действия иностранных государств, дискриминирующих и запрещающих российские СМИ, стало известно 6 апреля. Законопроект предполагает наделение генпрокурора или его заместителей правом на признание недействительными лицензий СМИ, которые публиковали недостоверные общественно значимые сведения, в том числе фейки о Вооруженных силах России.