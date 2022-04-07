Россиянин украл из банка 120 миллионов рублей благодаря техническому сбою

МВД направило в суд дело тюменца о краже у банка 121 миллиона рублей

В Центральный районный суд Тюмени направлено уголовное дело о краже у банка 121 миллиона рублей, в котором обвиняется местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 2014 году мужчина обнаружил, что после пополнения банковского счета происходит повторное зачисление денег на ту же сумму. Он скрыл это от банка и стал активно пользоваться выявленной им программной уязвимостью, вызванной техническим сбоем.

На протяжении двух лет мужчина выполнял транзакции на суммы от 100 тысяч до пяти миллионов рублей, в результате он похитил в общей сложности свыше 121 миллиона рублей.

В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного ущерба суд по ходатайству следователя арестовал имущество обвиняемого.