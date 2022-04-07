Посол России обвинил США в «прямом ударе» по россиянам

Посол России в США Антонов обвинил Вашингтон в «прямом ударе» по россиянам

Американские санкции против российских банков показывают «истинные» цели Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий размещен в Telegram-канале дипмиссии.

Он указал, что действия американских властей направлены против обычных россиян, большинство из которых хранят свои сбережения в оказавшихся под рестрикциями кредитных организациях. «Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — сказал он.

Посол добавил, что «безостановочные санкционные выпады США» наносят ущерб мировой экономике, лишая зарубежных партнеров России взаимовыгодного сотрудничества и прибылей.

6 апреля США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка в рамках ограничений, налагаемых на российскую экономику из-за спецоперации на Украине. Введенные ограничения означают заморозку активов этих кредитных организаций в США и полный запрет для американских резидентов на ведение бизнеса с ними. Кроме того, Вашингтон запретил любые новые инвестиции в российскую экономику.

Позднее пресс-служба Сбера заявила, что Сбербанк продолжит работать в штатном режиме. Там уточнили, что система уже адаптировалась к ограничениям, и заверили, что новые меры никак не повлияют на обслуживание клиентов. В Альфа-банке также заявили, что банк продолжает работать как обычно.