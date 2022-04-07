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Раскрыта сумма оборонной помощи США Украине с начала спецоперации России

Белый дом заявил, что помощь США Украине с начала спецоперации составила $1,7 миллиарда

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Раскрыта сумма оборонной помощи США Украине с начала спецоперации России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В заявлении отмечается, что за время спецоперации США выделили Украине 1,7 миллиарда долларов.

6 апреля президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Киеву, включающий поставки ракет Javelin. Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит предоставлять украинской стороне вооружения и ресурсы, необходимые для защиты государства.

Марина Совина
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