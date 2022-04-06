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Байден подписал новый пакет военной помощи Украине

Президент США Байден подписал новый пакет военной помощи Киеву, включающий ракеты Javelin

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Киеву, включающий поставки ракет Javelin. Об этом американский лидер заявил на конференции NABTU, трансляция его выступления доступна на Youtube-канале Белого дома.

Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит предоставлять украинской стороне вооружения и ресурсы, необходимые для защиты государства. Он пообещал, что американская сторона также продолжит увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине.

Американский президент также заявил, что конфликт на Украине может продлиться долго.

Ранее стало известно, что Украина получит дополнительную военную помощь от Вашингтона в размере 100 миллионов долларов. Пакет помощи будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение, а также тренировки.

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Виктория Кондратьева
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