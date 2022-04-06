Байден подписал новый пакет военной помощи Украине

Президент США Байден подписал новый пакет военной помощи Киеву, включающий ракеты Javelin

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Киеву, включающий поставки ракет Javelin. Об этом американский лидер заявил на конференции NABTU, трансляция его выступления доступна на Youtube-канале Белого дома.

Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит предоставлять украинской стороне вооружения и ресурсы, необходимые для защиты государства. Он пообещал, что американская сторона также продолжит увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации на Украине.

Американский президент также заявил, что конфликт на Украине может продлиться долго.

Ранее стало известно, что Украина получит дополнительную военную помощь от Вашингтона в размере 100 миллионов долларов. Пакет помощи будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение, а также тренировки.