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Минобороны заявило об уничтожении 29 военных объектов Украины

Минобороны заявило об уничтожении авиацией ВКС России 29 военных объектов Украины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила 29 военных объектов Украины. Об этом в четверг, 7 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что среди уничтоженных объектов радиолокатор для подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Курахово, два командных пункта, семь батарей артиллерии, склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении ракетами четырех баз хранения горюче-смазочных материалов.

Ранее Конашенков сообщал об уничтожении высокоточными ракетами с воздуха техники и вооружения зарубежного производства под Харьковом. Он добавил, что также была ликвидирована топливная база украинских войск в Харьковской области.

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Константин Лысяков
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