Кремль заявил о риске войны между ядерными странами

Песков: вступление Украины в НАТО повысило бы вероятность войны между ядерными странами

Вступление Украины в НАТО повысило бы вероятность войны между ядерными странами. Специальная операция России направлена на недопущение подобного сценария, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма нападает на Россию и на российский Крым», — сказал пресс-секретарь. Согласно статье 5 Устава альянса, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину. Таким образом, могла бы быть третья мировая война, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента высказался, что НАТО как организация была создана для агрессии, а не для обороны, и сравнил альянс с автоматом Калашникова. По его словам, Североатлантический альянс проектировался и создавался для агрессии, вся его инфраструктура заточена для этого.

1 апреля представитель Кремля заявил, что Россия укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет, а также чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее.