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Белый дом раскрыл число поставляемых Украине противотанковых комплексов

Белый дом: США поставляют Украине по 90 противотанковых комплексов на каждый танк РФ

Фото: Leah Millis / Reuters

США вместе с союзниками поставляют Украине по 90 противотанковых комплексов на каждый российский танк. Такое число назвала официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов. Ее слова приводит РИА Новости.

«На каждый российский танк на Украине США предоставят или предоставили по 10 противотанковых систем​​​. Если вы учтете вклад союзников, то соотношение достигает почти 90 к одному», — сообщила она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники поставят Украине по десять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, задействованный в специальной военной операции.

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Марина Совина
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