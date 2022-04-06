США пообещали поставить Украине по десять ПТРК на каждый российский танк

Энтони Блинкен заявил, что США поставят Украине по десять ПТРК на каждый российский танк

США и их союзники поставят Украине по десять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, задействованный в специальной военной операции. Об этом заявил американский госсекретарь Энотони Блинкен в интервью телеканалу NBC, передает РИА Новости.

«Что касается поставок вооружений, то на каждый российский танк, находящийся на Украине, мы с нашими союзниками или партнерами уже поставили, либо вскоре поставим по десять противотанковых комплексов. По десять», — заявил глава Госдепартамента США.

Ранее Блинкен заявил, что эпоха международных отношений, которая пришла на смену холодной войне, завершилась. «Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира», — отметил политик.

