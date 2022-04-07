В Калининграде простились с актрисой Александрой Яковлевой

В Калининграде состоялось прощание с советской и российской актрисой Александрой Яковлевой

Советскую и российскую актрису Александру Яковлеву похоронили в Калининграде. Об этом пишет РИА Новости.

Прощание с артисткой состоялось на калининградском кладбище на проспекте Мира. «Завершилась церемония прощания и прошли похороны актрисы Александры Яковлевой», — сообщили в городской администрации.

Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Несколько лет назад у нее диагностировали рак в последней стадии. Врачи были уверены, что актриса не проживет больше нескольких месяцев, однако у звезды получалось бороться с болезнью на протяжении пяти лет.

Артистка прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. В последние годы жизни Яковлева редко выходила в свет, посвящая все свое внимание и силы борьбе с раком.