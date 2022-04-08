Россия выслала сотрудников посольства Болгарии в Москве

МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Болгарии в ответ на меры Софии

Россия вышлет двух сотрудников болгарской дипмиссии из Москвы в ответ на подобные меры Софии, принятые ранее в марте. Об этом говорится на сайте российского МИД.

8 апреля временный поверенный в делах Болгарии Николай Трифонов был вызван в МИД России, где ему и объявили о таком решении. Дипломату вручили ноту об объявлении двух сотрудников болгарского диппредставительства персонами нон грата.

«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" двоих дипломатов Посольства России в Софии», — считают в Москве.

В марте МИД Болгарии выслал двенадцать российских дипломатов: двоих обвинили в шпионаже, других — в «деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу». Посол РФ в республике Элеонора Митрофанова назвала такое решение недружественным.