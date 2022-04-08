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Немецкий журналист заявил о возможном расколе в Европе из-за наплыва украинцев

Журналист Херстел из Германии предсказал раскол в Европе из-за украинских беженцев

Фото: Max Brugger / Reuters

Из-за наплыва украинских беженцев, бегущих из страны после начала российской спецоперации, в Европе возрастает возможность раскола между местным населением. С таким мнением выступил журналист из Германии Кристоф Херстел в разговоре с «Известиями».

«Германия приняла более 300 тысяч беженцев, население страны с радостью им помогает. Но с некоторыми возникают проблемы. Например, в Дании беженцам, которые нарушают закон, будет отказано в убежище. На данный момент совершено более 300 преступлений против русских и лишь 100 против украинцев», — заявил он.

Херстел считает, что украинские беженцы давно угрожают живущим в стране русским. Это большая проблема, подчеркнул германский журналист. Тем не менее Херстел предсказал, что полиция будет принимать необходимые меры для борьбы с преступлениями на почве ненависти.

Ранее стало известно, что ЕС решил перенаправить 17 миллиардов евро из Фондов сплочения и европейской помощи обездоленным на поддержку украинских беженцев. Новый механизм позволит выделить средства из основных фондов ЕС странам, которые принимают бегущих с Украины людей.

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Виктория Кондратьева
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