Санкции Минфина США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов

Санкции Минфина США против РФ затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против крупнейшего в мире производителя алмазов — российскую группу компаний «Алроса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно генеральной лицензии Минфина, американским физическим и юридическим лицам необходимо завершить финансовые операции с «Алросой» до 7 мая 2022 года.

«Сегодня OFAC расширяет предыдущие санкции <...> за то, что принадлежит или контролируется, или за то, что действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, правительства России», — говорится в сообщении.

Новые ограничения в отношении «Алросы» расширяют уже введенные ранее санкции на привлечение капитала. Они предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.

Ранее стало известно, что США расширили санкционный пакет в отношении России, добавив в него восемь физических лиц и 29 российских структур. Как следует из документа, в новый санкционный список попали «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд других предприятий такого рода. Под персональные санкции попали также руководители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов.