Испачканная мазутом птица на пляже российского курорта попала на видео

На пляже в Анапе обнаружили дикую птицу, испачканную мазутом

На пляже в Анапе обнаружили испачканную мазутом дикую птицу. Видео с пострадавшим животным опубликовал на своем YouTube-канале блогер Юрий Озаровский.

На кадрах, сделанных жителями курорта, видно птицу, которая пытается взлететь, но мазут на перьях не дает ей этого сделать. Птице удается передвигаться только короткими прыжками.

«Вот, что природа делает», — говорит девочка на видео. «Это не природа делает. Это человек», — поправляет ее один из взрослых.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за загрязнений нефтепродуктами, сообщает «Подъем». В ведомстве заявили, что информации о птицах у них нет, но факт появления мазута на берегу Анапы им известен.

По информации издания, ранее следы мазута также нашли на пляже в Джемете.

Ранее стало известно об аварии на нефтепроводе Каспийского трубопроводного консорциума (КПК) в Черном море. Директор компании Николай Горбаль заверил, что ситуация под контролем и что экологии акватории ничего не угрожает.