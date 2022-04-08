Российского школьника отправили под домашний арест за-за смерти подростка

В Челябинске 14-летнего подростка отправили под домашний арест из-за смерти сверстника

В Челябинске отправили под домашний арест до 7 июня 14-летнего российского подростка, обвиняемого в избиении до смерти сверстника. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

В инстанции отметили, что следствие выступило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд решил не помещать школьника в СИЗО.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 апреля на улице Агалакова в Челябинске. По версии следствия, во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил 15-летнего подростка, в результате чего тот скончался на месте. Тело погибшего обнаружили жители микрорайона.

Полицейские оперативно установили личность фигуранта. В отношении него возбудили дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.