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Первый комикс про Капитана Америку ушел с молотка за миллионы долларов

Экземпляр первого комикса о Капитане Америке продали на аукционе за 3,1 миллиона долларов

Изображение: Amazon

Экземпляр первого комикса о персонаже Капитане Америке издательства Marvel Comics продали на аукционе за 3,1 миллиона долларов (около 236 миллионов рублей). Об этом сообщает Deadline.

Дебютный выпуск под названием «Капитан Америка. № 1» был опубликован в 1941 году и продавался в то время за 10 центов. Центральной темой произведения стала Вторая мировая война. На обложке главный герой бьет Адольфа Гитлера.

Ранее с молотка ушел редчайший первый выпуск комиксов Marvel. На аукцион была выставлена так называемая платежная копия первого выпуска Marvel Comics, вышедшая в 1939 году. Она отличается от обычной рукописными пометками о гонорарах ее авторов, которые делал издатель. Экземпляр был продан за 2,4 миллиона долларов (около 260 миллионов рублей).

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Сергей Равин
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