В приостановке членства России в СПЧ увидели риски для других стран

Глава МИД Кубы предупредил о риске другие страны после приостановки членства России в СПЧ

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья увидел в приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) риски аналогичных шагов для других стран, отстаивающих свою независимость. Его слова приводит ТАСС.

«Приостановка членства России в Совете [ООН] по правам человека никак не способствует мирному, согласованному и долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из стран Юга, которые не преклоняются перед доминированием и отстаивают свою независимость», — выразил мнение дипломат.

По его словам, у международного сообщества намного больше оснований для исключения из структуры США, которые на протяжении 60 лет поддерживают торгово-экономическое эмбарго против Кубы.

Ранее 7 апреля стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.