Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кипрские парламентарии от оппозиции проигнорировали видеообращение Зеленского

Депутаты от оппозиции Кипра не пришли на заседание, где транслировали обращение Зеленского

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Депутаты от Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), которая является ведущей оппозиционной политической силой республики, в четверг, 7 апреля, не явились на внеочередное заседание парламента, во время которого демонстрировалось видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию, которая велась на парламентском телеканале.

Фракция АКЭЛ насчитывает 15 депутатов, она вторая по численности в 56-местном законодательном органе.

На просьбу прокомментировать отсутствие оппозиционных парламентариев в зале присутствовавший на заседании президент страны Никос Анастасиадис заявил, что находится там «не для того, чтобы делать политические комментарии».

«Право каждой политической силы вести себя так, как она захочет, судить [о ее действиях] будет народ», — ответил Анастасиадис.

Также 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский вызвал скандал в Греции, где выступил в по видеосвязи в парламенте вместе с боевиками батальона «Азов». Депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич признал шантаж при голосовании Сербии за выход России из СПЧ ООН
ВОЗ заявила о паузе в вопросе инспекции в Россию по «Спутнику V»
В США назвали приостановку членства России в СПЧ ООН «исправлением ошибки»
Описаны пять стратегий россиян в кризис
Вучич заявил о риске прекращения пути Сербии в Евросоюз из-за поддержки России
Кипрские парламентарии от оппозиции проигнорировали видеообращение Зеленского
Стоматолог заявила о связи выпадения зубов со стрессом
Канада предложит Украине кредит по линии МВФ
Дочь Мадонны снялась в рекламе белья Calvin Klein с небритыми подмышками
Президент Сербии высказался об оскорблениях в адрес Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.