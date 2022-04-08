Кипрские парламентарии от оппозиции проигнорировали видеообращение Зеленского

Депутаты от оппозиции Кипра не пришли на заседание, где транслировали обращение Зеленского

Депутаты от Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), которая является ведущей оппозиционной политической силой республики, в четверг, 7 апреля, не явились на внеочередное заседание парламента, во время которого демонстрировалось видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию, которая велась на парламентском телеканале.

Фракция АКЭЛ насчитывает 15 депутатов, она вторая по численности в 56-местном законодательном органе.

На просьбу прокомментировать отсутствие оппозиционных парламентариев в зале присутствовавший на заседании президент страны Никос Анастасиадис заявил, что находится там «не для того, чтобы делать политические комментарии».

«Право каждой политической силы вести себя так, как она захочет, судить [о ее действиях] будет народ», — ответил Анастасиадис.

Также 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский вызвал скандал в Греции, где выступил в по видеосвязи в парламенте вместе с боевиками батальона «Азов». Депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента.

