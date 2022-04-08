В Москве полицейские задержали вора в законе Эмзара Руставского

Московский суд выдворил вора в законе Эмзара Руставского за незаконное нахождение в России

В Москве сотрудники уголовного розыска МВД задержали 47-летнего Эмзара Дарджанию (Чолоян), известного в криминальной среде как вор в законе Эмзар Руставский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Издание публикует оперативное видео с задержанным.

На кадрах правоохранитель спрашивает мужчину о законности пребывания в России, адреса проживания, наличие судимостей. Дарджания подтверждает, что отбывал срок в местах лишения свободы в России, отрицает наличие криминального статуса, заявляя, что занимается бизнесом в Москве.

Дарджания был задержан 6 апреля на улице Автозаводской. На следующий день Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении миграционного законодательства и вынес решение о принудительном выдворении из России. Сейчас авторитет находится в центре для лиц без гражданства.

15 марта по решению министра МВД России его пребывание в стране было признано нежелательным на пожизненный срок, а паспорт гражданина России объявлен недействительным.

Эмзара Руставского короновали осенью 2008 года в Москве вместе с еще 11 представителями криминального мира. Он дважды судим за кражи.