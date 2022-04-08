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Бывшего главу российского города признали виновным в убийстве знакомого

Присяжные признали экс-главу Мамоново Хашиева виновным в убийстве знакомого из ревности

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Светловском городском суде Калининграда коллегия присяжных огласила обвинительный вердикт бывшему главе приграничного города Мамоново Хаважу Хашиеву по уголовному делу об убийстве знакомого. Об этом сообщает «Новый Калининград».

Заседатели единогласно признали подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Приговор будет оглашен после обсуждения вердикта присяжных.

4 июля 2020 года в поселке Волочаевское между Хашиевым и знакомым произошел конфликт. Мотивом послужила ревность к их общей знакомой. Во время ссоры обвиняемый ударил ножом в грудь 44-летнего знакомого, который от полученного ранения скончался.

На следствии Хашиев не признал свою вину.

На момент совершения преступления он был полномочным представителем Ингушетии в Калининградской области. С 2006 по 2016 год Хашиев занимал пост председателя окружного Совета депутатов Мамоновского городского округа.

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Любовь Ширижик
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