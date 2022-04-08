Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Растолстевшая от подсчета калорий женщина нашла индивидуальный рецепт стройности

Автор книг о еде Кейт Спайсер заявила, что растолстела из-за подсчета калорий

Фото: Markus Winkler / Unsplash

Бывший ресторанный критик Кейт Спайсер, растолстевшая от подсчета калорий, нашла индивидуальный рецепт стройности и поделилась им. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина рассказала, что в течение 20 лет она время от времени писала отзывы на рестораны и даже стала автором нескольких книг о еде. На ее мнение о заведении заметно влияло то, была ли в меню указана калорийность блюд и обозначались ли «более здоровые» варианты. Спайсер считала, что такие обозначения портят впечатление от ресторана и заставляют гостей, которые заботятся о фигуре, судорожно подсчитывать, сколько же они съели. В результате человек перестает наслаждаться происходящим, и его одолевают тревоги.

Спайсер утверждает, что, по ее наблюдениям, подсчет калорий приводит к набору веса. Она объясняет это тем, что в шоколадном батончике и овощном салате может быть одинаковое количество калорий, но польза этих двух продуктов для организма несравнима. Поэтому лучше обращать внимание не на калорийность, а на состав еды, в частности на то, какие в ней содержаться питательные элементы.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября

Поняв неэффективность учета калорийности, Спайсер стала искать другие способы борьбы с лишними килограммами. В итоге ей помогло то, что она сделала выбор в пользу полезных и одновременно вкусных продуктов и старалась внимательнее прислушиваться к организму, не переедать и есть только в тех случаях, когда возникает чувство голода.

В этом решении женщину поддержала диетолог и бывшая модель Розмари Фергюсон, которая раньше тоже увлекалась подсчетом калорий. По ее мнению, это негативно влияло на ее физическое и эмоциональное состояние, создавая постоянное напряжение и ощущение жестких ограничений. Теперь диетолог употребляет больше необработанных продуктов, таких как орехи и овощи, любит хлеб, красное мясо и печень. Фергюсон считает, что именно более интуитивное и здоровое отношение к еде позволило ей оставаться в одном и том же весе больше 20 лет.

Ранее сообщалось, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл раскрыла секреты своей стройности и красоты. По ее словам, фигура тут же меняется, если начать придерживаться здорового образа жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили ВСУ в нанесении ракетного удара по Краматорску
Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями полетит в 2023 году
Российский НПЗ остановил работу из-за переполнения хранилищ
Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах
В ДНР рассказали о попытке «взять в клещи» группировку ВСУ
Япония введет санкции против 400 россиян и 20 организаций
Любимова назвала дату возвращения музейных экспонатов в Россию
Раскрыта оптимальная стоимость проживания в отелях Крыма летом
Европа объявила о заморозке активов ключевых российских банков
Европа запретила импорт российских удобрений и древесины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.