Растолстевшая от подсчета калорий женщина нашла индивидуальный рецепт стройности

Автор книг о еде Кейт Спайсер заявила, что растолстела из-за подсчета калорий

Бывший ресторанный критик Кейт Спайсер, растолстевшая от подсчета калорий, нашла индивидуальный рецепт стройности и поделилась им. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина рассказала, что в течение 20 лет она время от времени писала отзывы на рестораны и даже стала автором нескольких книг о еде. На ее мнение о заведении заметно влияло то, была ли в меню указана калорийность блюд и обозначались ли «более здоровые» варианты. Спайсер считала, что такие обозначения портят впечатление от ресторана и заставляют гостей, которые заботятся о фигуре, судорожно подсчитывать, сколько же они съели. В результате человек перестает наслаждаться происходящим, и его одолевают тревоги.

Спайсер утверждает, что, по ее наблюдениям, подсчет калорий приводит к набору веса. Она объясняет это тем, что в шоколадном батончике и овощном салате может быть одинаковое количество калорий, но польза этих двух продуктов для организма несравнима. Поэтому лучше обращать внимание не на калорийность, а на состав еды, в частности на то, какие в ней содержаться питательные элементы.

Поняв неэффективность учета калорийности, Спайсер стала искать другие способы борьбы с лишними килограммами. В итоге ей помогло то, что она сделала выбор в пользу полезных и одновременно вкусных продуктов и старалась внимательнее прислушиваться к организму, не переедать и есть только в тех случаях, когда возникает чувство голода.

В этом решении женщину поддержала диетолог и бывшая модель Розмари Фергюсон, которая раньше тоже увлекалась подсчетом калорий. По ее мнению, это негативно влияло на ее физическое и эмоциональное состояние, создавая постоянное напряжение и ощущение жестких ограничений. Теперь диетолог употребляет больше необработанных продуктов, таких как орехи и овощи, любит хлеб, красное мясо и печень. Фергюсон считает, что именно более интуитивное и здоровое отношение к еде позволило ей оставаться в одном и том же весе больше 20 лет.

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