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Власти Краматорска объявили об эвакуации жителей автотранспортом

Мэр подконтрольного Киеву Краматорска Гончаренко объявил эвакуацию жителей автотранспортом

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Власти подконтрольного Киеву Краматорска объявили об экстренной эвакуации мирных жителей автотранспортом. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, передает РИА Новости.

«Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей понадобится по состоянию на сегодня», — заявил Гончаренко на брифинге.

8 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил об ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску. Сообщалось, что обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходит эвакуация местного населения. Штаб теробороны обвинил в произошедшем Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По данным городского совета, в результате попадания снаряда погибли 39 человек, 87 пострадали.

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Алевтина Запольская
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