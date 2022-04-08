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Число жертв взрыва в Краматорске выросло

Число жертв взрыва на железнодорожной станции Краматорска выросло до 39

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Число жертв от взрыва ракеты, выпущенной из комплекса «Точка-У» по железнодорожной станции Краматорска, выросло до 39. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на городской совет.

Ранее местные власти сообщали, что количество погибших после взрыва мирных жителей составило 30. Число раненых увеличилось до 87. Эти цифры не окончательны и могут измениться.

Инцидент с ударом «Точки-У» по вокзалу Краматорска, который находится под контролем Украины, произошел днем 8 апреля. Снаряд упал, когда люди ожидали массовой эвакуации на поезде.

Украина заявила о причастности России к произошедшему, сначала заявив, что упал «Искандер», а позже — «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли: ракеты такого типа были сняты в вооружения в российской армии еще в 2019 году, а Минобороны РФ не предпринимало каких-либо операций в этом районе.

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Алевтина Запольская
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