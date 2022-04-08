МЧС России сообщило об отправке новой партии гуманитарной помощи на Украину

МЧС России доставило 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России отправило на Украину и в народные республики Донбасса — ДНР и ЛНР — новую партию гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, объем новой партии составил почти 1,2 тысячи тонн. Для доставки ее в пострадавшие регионы пришлось задействовать 115 грузовых машин, которые были разбиты на 14 колонн.

«Доставили в ДНР, ЛНР и на Украину бутилированную воду, консервы, детское питание, предметы первой необходимости, стройматериалы, передвижные электростанции и кабельно-проводниковую продукцию для первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, как утверждают представители ведомства, в горячие точки было доставлено 30 полевых кухонь и более 100 печей для организации горячего питания. Также после прибытия российских спасателей мирные жители получили возможность оформить денежные выплаты, в том числе пенсионные.

Ранее власти ДНР отчитались о взятии под свой контроль около 60 процентов территорий Донецкой области, несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины. Наиболее боеспособные украинские части, как сообщает руководство республики, сейчас концентрируются на северном направлении.