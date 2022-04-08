Человечество обвинили в рекордном загрязнении планеты опасным газом

NOAA выяснили, что в 2021 году выбросы метана в атмосферу оказались рекордными за 40 лет

В 2021 году объем выбросов метана во всем мире оказался рекордным за практически 40 лет. В катастрофическом загрязнении планеты опасным газом человечество обвинили специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США в своем докладе, сообщает Reuters.

В NOAA выяснили, что за 12 месяцев в атмосферу Земли выделилось 640 миллионов тонн метана. Исследователи отметили, что максимальная концентрация мощного парникового газа фиксируется второй год подряд. Около 30 процентов эмиссий, по оценкам специалистов, пришлось на добычу и использование ископаемого топлива — угля, нефти и газа.

В NOAA отметили, что метан и двуокись углерода, выбросы которого в 2021 году оценили в 36 миллиардов тонн, остаются двумя основными парниковыми газами. Однако молекулы метана обладают более сильным нагревающим эффектом, но распадаются в атмосфере в течение двух десятилетий, тогда как углекислый газ способен задерживаться в воздухе на протяжении веков.

Глава NOAA Рик Спинрад считает, что сокращение эмиссий метана должно стать определяющим инструментом для замедления глобального потепления и противостоянию катастрофическим последствиям изменения климата, таким как наводнения, засуха, лесные пожары и прочее. По словам ученых, промышленные источники метановых выбросов легко найти и устранить с помощью существующих технологий.

Ранее в утечке парникового газа метана обвинили российский «Газпром». Как минимум пять облаков опасного вещества обнаружили специалисты компании Kayrros SAS в марте 2022 года. Причиной утечек метана назвали ремонтные работы на трубопроводах. В «Газпроме» заявили, что произошел выброс «остаточного газа» в небольших объемах — попадания в атмосферу 80 процентов вредных веществ им удалось предотвратить.