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В Минобороны сообщили о позициях украинских военных в детских садах и школах

В Минобороны России заявили, что украинские военные оборудовали позиции в детских садах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Украинские военные оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов в Краматорске, заявил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны России сообщил, что жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы.

Также Мизинцев рассказал, что в районе вокзала, по которому был нанесен удар ракетой «Точка-У», людей местные власти заблаговременно собрали под предлогом эвакуации.

8 апреля штаб территориальной обороны ДНР обвинил украинских военных в ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску. Отмечается, что обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходит эвакуация местного населения. В результате удара ракетой «Точка-У» погибло 30 человек, рассказал представитель НМ ДНР. Он подчеркнул, что таких боеприпасов на вооружении России и республик Донбасса нет.

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Марина Совина
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