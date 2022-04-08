У грибов зафиксировали возможность общаться друг с другом

В Университете Западной Англии обнаружили способность грибов эноки общаться друг с другом

Микологи из Университета Западной Англии (Великобритания) зафиксировали, что грибы способны общаться друг с другом с помощью электрических импульсов. Результаты работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

В ходе исследования ученые погрузили электроды в почву, в которой находился мицелий, а также в плодовое тело. Для изучения специалисты выбрали грибы эноки, кордицепс китайский, щелелистник обыкновенный и омфалотус масличный, а затем проанализировали их электрическую активность. Оказалось, что между грибами идет постоянный обмен сигналами. Один из авторов исследования профессор Эндрю Адамацки в разговоре с The Guardian заявил, что у грибов есть собственный язык, который содержит до 50 слов.

В апреле 2021 года ученые Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили древнейшее многоклеточное существо. Возраст остатков микроскопического организма достигает одного миллиарда лет. По мнению ученых это могла быть промежуточная форма между одноклеточными и многоклеточными формами жизни.