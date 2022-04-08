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В США назвали приостановку членства России в СПЧ ООН «исправлением ошибки»

Госсекретарь США Блинкен назвал приостановку членства России в СПЧ ООН исправлением ошибки
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение ООН приостановить членство России в Совете по правам человека (СПЧ) исправлением ошибки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в свете событий вокруг Украины Москве «не место в организации, чьей главной целью является продвижение уважения прав человека». «Сегодня ошибка была исправлена», — заявил он.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал политически мотивированным решение ООН приостановить членство России в СПЧ. «Иран считает, что текст резолюции содержит политические мотивировки, подрывающие беспристрастность ООН», — заявил иранский постпред.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека 7 апреля. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

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Марина Совина
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