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Президент Сербии высказался об оскорблениях в адрес Путина

Президент Сербии Вучич заявил, что не считает Путина «сумасшедшим»
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения высказался об оскорблениях в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу принять и не приму тот подход, при котором его называют Гитлером или используют новые англоязычные выражения, когда хотят сказать, что он сумасшедший», — заявил политик.

Вучич также рассказал о телефонном разговоре с Путиным. По его словам, они достигли значительной степени согласия. «Он [Путин] не безумен, не ведет себя истерично, но, напротив, был очень стабилен, спокойно и рационально разговаривал со мной», — сказал глава Польши.

По словам Вучича, российский лидер проинформировал его о ситуации на Украине и сообщил, ч«то все развивается по плану».

26 марта президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины назвал Путина мясником. Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский президент «не может оставаться у власти». До этого Байден несколько раз называл Путина «военным преступником».

Позже Байден заверил, что его заявления о Путине не являются политической позицией Вашингтона. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он.

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Марина Совина
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