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Боеприпасы времен Второй мировой войны взорвались на стройке в Чехии

В городе Острава на стройке произошел взрыв старых боеприпасов, есть один погибший

Фото: Policie ČR

Взрыв произошел во время строительных работ в городе Острава на северо-востоке Чехии. В результате произошедшего погиб один рабочий, пишет местное издание Události Ostrava.

Предположительно, взорвались старые боеприпасы времен Второй мировой войны. В это время на месте строительных работ находились три человека: один погиб, еще один ранен. Третий мужчина не пострадал. На место ЧП прибыли саперы.

Взрыв произошел около 8 часов утра (09:00 мск). Полиция уже эвакуировала 50 человек — местных жителей — с места происшествия. Пока неясно, когда люди смогут вернуться домой.

На территории города регулярно находят такие боеприпасы, отмечает издание. Тем не менее это первый случай, когда разрыв снаряда приводит к гибели людей: как правило, подобные ситуации заканчиваются эвакуацией.

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Виктория Кондратьева
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