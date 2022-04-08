Россиянина осудили на 13 лет за организацию убийства предпринимателя

В Красноярске осудили заказавшего убийство продавца дорогих пылесосов «Кирби» мужчину

В Красноярске осудили на 13 лет колонии строгого режима мужчину, заказавшего убийство местного предпринимателя. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Как уточнили в краевой прокуратуре, потерпевший был организатором фирмы по продаже дорогих пылесосов марки «Кирби», а подсудимый — директором этой компании. Как рассказал источник «Ленты.ру», фигурант хотел завладеть бизнесом единолично и заплатил знакомому 600 тысяч рублей за убийство собственника. Тот согласился и привлек к исполнению преступления еще троих человек, обещав поделиться с ними частью суммы.

После этого злоумышленники прибыли из Иркутска в Красноярск, где стали следить за жертвой. По версии следствия, 31 октября 2013 года подсудимые приехали к зданию на улице 52 квартал, где находился офис коммерсанта. Заранее распределив роли, один из них стал следить за выходом из здания, другой готовиться к совершению убийства, а третий остался в условленном месте, чтобы помочь всем быстро скрыться после воплощения преступного замысла.

В 14:00 бизнесмен вышел из офиса и направился к своему автомобилю, после чего один из фигурантов не менее 17 раз ударил его ножом, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Долгое время все фигуранты уголовного дела скрывались от следствия, однако в 2017 и 2018 годах исполнители были задержаны. В 2019-2020 годах им назначили наказание в виде шести, восьми, 14 и 16 лет лишения свободы. В мае 2019 года организатора убийства объявили в международный розыск, вскоре он был задержан на территории Украины. В сентябре 2021 года его экстрадировали в Россию. Во время расследования он полностью признал вину.

По данным источника «Ленты.ру», завладеть бизнесом после убийства ему не удалось, он отошел жене погибшего.