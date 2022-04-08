Работу выставки «Виктор Цой. Путь героя» продлили из-за возросшего спроса

Выставку-байопик «Виктор Цой. Путь героя» продлили до 21 июня 2022 года

Выставку-байопик «Виктор Цой. Путь героя» продлили до празднования 60-летия со дня рождения музыканта — 21 июня 2022 года. Работу экспозиции, которая проходит Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж», продлили из-за возросшего спроса, передает ТАСС со ссылкой на организаторов выставки бюро Planet 9.

«После снятия ковидных ограничений в Москве мы видим сильно возросший спрос на посещение нашей выставки, и все чаще нам поступают просьбы продлить ее работу», — отметили организаторы.

Отмечается, что день 60-летия со дня рождения Виктора Цоя станет особенным. 21 июня на выставку можно будет прийти со своими гитарами, в залах экспозиции можно будет петь и играть.

Экспозиция, состоящая из 11 тематических залов, где представлена одежда Цоя, черновики текстов песен, музыкальные инструменты и другие личные вещи советского рок-музыканта, должна была завершится 15 апреля 2022 года. В настоящее время на сайте выставки можно приобрести билеты до 15 апреля включительно, однако уже на следующей неделе в продаже появятся билеты до 21 июня.

Ранее сообщалось, что пенсионеры смогут бесплатно посетить выставку «Виктор Цой. Путь героя». Для бесплатного посещения выставки необходимо оформить билет «Мы хотим танцевать» на любой из сеансов 14 февраля на сайте. На входе необходимо предъявить пенсионное удостоверение.