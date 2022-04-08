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Опубликовано видео с места похорон Жириновского

Пресс-служба лидера ЛДПР Жириновского опубликовала видео с места его похорон

Появились кадры с Новодевичьего кладбища, где в пятницу, 8 апреля, прошли похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Видео с места публикует пресс-служба политика в официальном Telegram-канале.

На кладбище присутствовал ограниченный круг близких политику людей. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены высшего совета ЛДПР, депутаты от думской фракции либерал-демократов, а также родные Жириновского.

Солдаты почетного караула несли гроб под звуки военного оркестра, после чего его установили на специальном постаменте в черном шатре.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. На прощание с ним, которое прошло в Колонном зале Дома Союзов в Москве, приезжал президент Владимир Путин.

На церемонии также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны России Сергей Шойгу, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также вице-премьер Татьяна Голикова и другие политики.

Евгения Куликова
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